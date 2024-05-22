Etem’den yeni tekli geldi

Pop tarzındaki şarkının sözü ve müziği Etem Bostanoğlu’na ait olan şarkının aranje, mix ve masteringi ise Burak Bedirli’ye ait. Etem “Beni Hiç Düşünme” 24 Mayıs Cuma günü Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini alıyor.

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