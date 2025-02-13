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Etçi Mehmet, Leeds’ten sonra Taşkent’te

Fransa’da düzenlenen Les LDC 2020’de “İngiltere’nin En İyi Alkolsüz Steakhouse Restoranı” ödülünü kazanan Etçi Mehmet Steakhouse, 6 ülkede 24 şubeyle hizmet veriyor. Leeds şubesinin ardından şimdi de Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te kapılarını açıyor

Etçi Mehmet, Leeds’ten sonra Taşkent’te

Etçi Mehmet, Leeds’ten sonra Taşkent’te

 

LEZZETİN SIRRI “ KALİTE VE ÖZEN “

Etçi Mehmet Steakhouse’un eşsiz lezzetleri, Balıkesir’deki çiftliklerden özel olarak yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde ediliyor. Dry-aged dolaplarda 28 gün dinlendirilen etler, titizlikle işlenerek mükemmel kıvamına ulaşıyor. Menülerinde imza lezzetler arasında tereyağında dana füme carpaccio, kafes, lokum antrikot, T-bone steak, Asado, ballı hardallı Dallas steak, kuzu gerdan, bonfile ve cheddarlı köfte yer alıyor. Bu eşsiz tatlara patates, patlıcan fırın ve haşlanmış sebzeler eşlik ediyor. Ayrıca, özel reçetelerle hazırlanan hamburger menüsü de başlı başına bir lezzet şöleni sunuyor.

 

Etçi Mehmet, Leeds’ten sonra Taşkent’te

 

“ STEAKHOUSE” DENİLİNCE EN İYİ HİZMET ONLARDA

Her şubesinde konforlu ortam sunuyor. Aile sıcaklığı, hijyen kurallarına verdiği önem ve kusursuz hizmet anlayışı ile fark yaratıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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