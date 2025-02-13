Etçi Mehmet, Leeds’ten sonra Taşkent’te

LEZZETİN SIRRI “ KALİTE VE ÖZEN “

Etçi Mehmet Steakhouse’un eşsiz lezzetleri, Balıkesir’deki çiftliklerden özel olarak yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde ediliyor. Dry-aged dolaplarda 28 gün dinlendirilen etler, titizlikle işlenerek mükemmel kıvamına ulaşıyor. Menülerinde imza lezzetler arasında tereyağında dana füme carpaccio, kafes, lokum antrikot, T-bone steak, Asado, ballı hardallı Dallas steak, kuzu gerdan, bonfile ve cheddarlı köfte yer alıyor. Bu eşsiz tatlara patates, patlıcan fırın ve haşlanmış sebzeler eşlik ediyor. Ayrıca, özel reçetelerle hazırlanan hamburger menüsü de başlı başına bir lezzet şöleni sunuyor.

“ STEAKHOUSE” DENİLİNCE EN İYİ HİZMET ONLARDA

Her şubesinde konforlu ortam sunuyor. Aile sıcaklığı, hijyen kurallarına verdiği önem ve kusursuz hizmet anlayışı ile fark yaratıyor.

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