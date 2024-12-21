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Estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan'dan ilk açıklama geldi!

Estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan'dan ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan'dan ilk açıklama geldi!

Fenomen Neşe Özkan (28), İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetti.

Estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan'dan ilk açıklama geldi!
Özcan'ın cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi. Eşi İskender Özkan vefat sonrası açıklama yaptı. İskender Özkan, "Bu firmayı eşim araştırdı. Sosyal medya paylaşımlarını gördükten sonra takip etti onları. 135 bin TL'ye anlaştık. Yanlış bir işlem, yetkisiz, bilgisiz, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Kasıtlı yapıldı diemiyorum. Hastane ve estetik firmasının hak ettikleri cezayı almaları konusunda desteklerinizi istiyorum.

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