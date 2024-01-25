Estee Lauder'dan Yeni Futurist Soft Touch Brightening Skincealer

Bu kapatıcı, alışılmışın dışında birçok özelliğe sahip. Çok işlevli, cilt dostu formülü anında göz altını aydınlatır ve pürüzsüzleştirir. Makyaj çıkarıldıktan sonra bile bakım yapmaya devam eder. Anında orta seviye örtücülük sağlayan Futurist Soft Touch Brightening Skincealer, 24 saat nemlendirme sağlarken 12 saat kalıcı parlaklık sunar.
ÜRÜN TEKNOLOJİSİ:
Vitamin C Brightening Complex mevcut göz altı halkalarının görünümünü azaltmaya yardımcı olur ve renk eşitsizliğini azaltır.
HydraLast Complex çift molekül ağırlıklı hyalüronik asit içerir. Bu özel formül, cildin yüzeyindeki nemin korumasına yardımcı olur ve cildi derinlemesine nemlendirir. Ayrıca yosun özü, cildi anında nemlendirir ve düzenli kullanımda kalıcı nem etkisi sağlar.
Tri-Firming Complex cildin doğal kolajen seviyesini desteyerek cildin daha sıkı, daha dirençli olmasını sağlar ve çizgiler ile kırışıklık görünümünü azalır.
YÜKSEK PERFORMANSLI MAKYAJ
CİLT DOSTU FAYDALAR
DUYUSAL VE ERGONOMİK APLİKATÖR
Futurist Soft Touch Brightening Skincealer, düzgün ve kusursuz bir uygulama için çok yönlü, yumuşak dokulu aplikatöre sahiptir.
YENİ Futurist Soft Touch Brightening Skincealer’I www.esteelauder.com.tr’de keşfedebilirsiniz.
Fiyat: 1.210 TL
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