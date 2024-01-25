Estee Lauder'dan Sevgililer Günü hediye önerileri

Beautiful Magnolia Parfüm

Romantik, feminen ve çiçeksi… Estée Lauder’ın bir aşk hikayesinin heyecanından ilham alan parfümü Beautiful Magnolia ile unutulmaz bir deneyim yaşayın.

Aşk ve sadakatin sembolü olan manolya çiçeğinin notalarında yer aldığı Beautiful Magnolia, genç ve canlı rengarenk çiçeklerle dolu rüya gibi bir bahçeye açılmanızı sağlayacak.

Manolya, gül ve sandal ağacının birleşimini keşfedin.

Fiyat: 100 ml-4.490 TL // 50 ml-3.100 TL

Luxury Fragrance Koleksiyonu

Özel esanslarla formüle edilen kalıcılığı yüksek bu parfüm serisinden seçeceğiniz bir koku ile sevdiklerinizi şımartın!

Daha önce hiçbir kokunun hissettirmediği büyülü ve keşfedilmemiş bir dünyaya götüren olağanüstü deneyimi keşfedin…

Fiyat: 40 ml-2.690 TL // 100 ml-5.380 TL

Pure Color Replenish Dudak Balmı

Dudaklarınızı nemlendirir, pürüzsüzleştirir ve renk verir. Yoğun nem ve kişiselleştirilmiş bir renk tonu sunar.

Fiyat: 1.230 TL

Pure Color Envy Dudak Bakım Yağı

Bu canlandırıcı gece bakım yağı, dudaklara gün sonu ihtiyacı olan nemi sağlar.

Doğal olarak elde edilen kamelya, gül ve lavanta yağları ile dudaklarınızda yumuşatarak ve yatıştırır. İçerdiği kolajen dolgu küreleri ile dudakları dolgunlaştırır.

Dudak serumu ve bakım yağının birleşiminden doğan lüks ve hafif dokusuyla vazgeçemeyeceğiniz bu ürün dudaklar neme doyururken ve dolgunluk hissi verir; ince ve kuru çizgilerin görünümünü azaltır.

Fiyat: 1.230 TL

Pure Color Ruj

Mat, kremsi, parlak 3 farklı bitiş ve 40 farklı renk seçeneği sunan Pure Color Ruj herkesin seveceği bir hediye!

Yeni formülü ile uzun süre kalıcı nem sağlarken dudakların nem bariyerini güçlendirir. 10 saate kadar kalıcı ultra hafif formülü ile kolayca sürülür ve dudakları ağırlık yapmadan besler.

Fiyat: 1.440 TL

Turbo Lash Maskara

Gözleriyle ön plana çıkarmayı sevenler için harika bir hediye önerisi! Yeni Turbo Lash maskara anında daha uzun ve hacimli kirpikler sunarken aynı anda bakım yapar. Maracuja, Argan ve Hint yağlarıyla zenginleştirilen bu formül, görünür şekilde daha güçlü, daha kalın kirpikler için bakım sağlar. Fırçanın özel dokusu, her kirpiğe kolayca ulaşarak anında hacimli bir görünüm verir. İnceltilmiş dokusu, mikroskobik silika küreleri ile zenginleştirilmiştir.

Fiyat: 1.130 TL

Advanced Night Repair Serum

1 serumda 7 mucizevi etkisi ile bu Sevgililer Gününde de herkesin favorisi olacak bir hediye!

Çoklu yaşlanma belirtilerine müdahale ederken cildin daha pürüzsüz ve genç, sağlıklı, ışıltılı ve eşit tonda görünmesini sağlar ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Fiyat: 50 ml - 3.915 TL

Advanced Night Repair Supercharged Jel Göz Kremi

Göz çevresindeki koyu halkaların sadece 2 hafta içinde daha aydınlık görünmesini sağlar. Mavi ekran ışıkları ve çevresel faktörlerin sebep olduğu serbest radikal hasardan kaynaklanan tahrişin, koyu halkaların, göz çevresindeki çizgilerin ve yaşlanmanın ilk belirtilerinin görünümünün azalmasına yardımcı olur.

Fiyat: 2.270 TL

Revitalizing Supreme+ Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici

Cilt bakımı rutinine yeni bir dokunuş katmak isteyenler için harika bir hediye önerisi! Revitalizing Supreme+ cildin doğal elastikiyetini ve canlılığını geri kazandırarak cilde lifting etkili bir görünüm sağlar. %99 doğal olarak elde edilen özel hibiscus çiçeği özü, özel moringa özü ve RevitaKey™ Teknolojisini içeren etkili formül, yaşlanma belirtilerini hedefler. Ciltteki çizgileri ve kırışıklıkları azaltır, cilde parlaklık verir ve nemlendirerek derinlemesine besler.

Fiyat: 50 ml - 4.000 TL

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