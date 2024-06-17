“Esrarengiz” okuyucusuyla buluştu

“Esrarengiz”, Banu Yüksel’in kendisi ve etrafındaki bir çok kişinin de yaşadığı bir durumu, ironik bir dille anlattığı hikayesi. Kontrol edilemeyen yalanları ile önce kendini sonra etrafındaki en yakınlarını bile kandıran bir kadın avukatın ve mağdurlarının gerçek birebir yaşanmış hayat hikayesi.

Söylediği yalanlara inanan, kendi iç hesaplaşmalarını bu yalanlar üzerine kuran bir kadın. Sadece kendisi ile ve kendine inanan. İlişkilerinde kadın olmayı rol edinmiş tatmin edilemeyen cinsellik… Kazanmak için cinselliğini bile kullanmaya çekinmeyen, yeri geldiğinde dişiliğini bile ön plana çıkaracak kadar hafif meşrep….

Azra, kolay yolla insanları manipüle eden, karşı tarafın zaaflarından yararlanarak kandıran, paraya düşkün bir kadın avukat.. Müvekkillerinden yalanları ile aldığı paraları kumara yatıran ve bu hisle beslenen kumar bağımlısı bir kadın.…

Türk Hukuk sisteminin açıklarını çözümleyerek insanları kandıran, açması gereken davaları aslında hiç açmayan, olduğundan başkası gibi davranan müptezel bir kadın avukat… … Mitomani hastası tarafından kandırılan insanların bir kitaba konu olacak kadar gerçek hikayesi..

Kitabı okurken siz bile inanacaksınız Azra’ ya… Çünkü dili ve yalanları kuvvetli…

Dr. Banu Yüksel, “Esrarengiz” kitabında olduğu gibi her kitabının kendine has şarkısını yaparak, hikayelerini ifade ederken notaları da kullanan bir yazar…

İkinci adam yayınevinden çıkan Banu Yüksel’in “ Esrarengiz “ kitabı ve kitapla eş zamanlı çıkan, kitabın konusunu yansıtan “Mitoman” parçası hem raflarda hem de dijital platformlarda bir süredir yer alıyor ve oldukça ses getirdi. Kitapevlerinde ve radyolarda sık sık Dr. Banu Yüksel ismine rastlayabilirsiniz. Azra’ ya ve mitomani hastalığına adanan, söz ve müziği Banu Yüksel tarafından yapılan parçanın aranjesi ise Mert Alp’ e ait. Şarkı Banu Yüksel’ in kendi sesi ile seslendirilmiş… Yazar Yüksel, gerçek hayatta bu Mitoman karaktere maruz kalmış olduğundan, şarkıyı ironi içeren bir gönderme olarak kullanmış ve şarkının eğlenceli ritmi ve en sonunda yazarın ve ailesinin gerçek kahkahaları ile biten finali, etkiye tepki modeli olarak kurgulanmış.

Yazar Banu Yüksel kitabı “Esrarengiz” ve eş zamanlı çıkan parçası “Mitoman” için “Hikayesinin, 2021-2022 yılları arasında kendi ailesinin birebir yaşadığı ve sonrasında aile fertlerinin de maruz kaldığı gerçek bir olay olduğunu, insanların öncelikle bilmediği konularda yetkin olmaması ve ayrıca karşısındaki hukuk insanını önce dost sonra da tuttuğunu koparan bir profesyonel sanması ve en sonunda yarattığı vahim son ve bir insanın yalan söyleme kapasitesinin ne derece fazla olabileceğini görmenin hayatlarında inanılmaz yaralar açtığını” vurgulayarak çevremizde söyledikleri yalanlara inanan çok insan olduğunu ve bu kişilik bozukluklarını anlamanın zor olduğunu ifade ediyor. Yüksel, her hikayesinin bir şarkısı olması gerektiğini düşünerek ironik sözlerle “Mitoman” parçasını yaptığını özellikle dile getiriyor..

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