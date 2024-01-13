 Esra Sönmezer sokaktaki canları unutmadı

Esra Sönmezer, eline mama alıp sokak hayvanlarını besledi.



Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, Nişantaşı sokaklarında elinde hayvan mamasıyla görüntülendi. Sokak sokak gezip elindeki mamaları sokak hayvanlarına dağıtan Esra Sönmezer, yaptığı hareketle takdir topladı.

Evinde iki kedi besleyen Sönmezer, sokaktaki canlara karşı soğuk havalarda daha duyarlı davranılması gerektiğini ifade etti. Düzenli olarak sokaktaki hayvanları beslediğini söyleyen güzel oyuncu, “Sokaktaki canlarla arkadaş olduk. Her gördüklerinde yanıma koşuyorlar. Özellikle kendi semtimde beslediğim sokak canları mama verdiğim saatleri biliyorlar ve hep aynı saate sokakta bekliyorlar. Gerçekten hayvan sevgisi ve onlara elden geldiği ölçüde bakabilmek, insanı iç huzura götüren ve bizlere insan olduğumuzu hatırlatan önemli bir eylem” diye konuştu.

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