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Esra Sönmezer: Hesap ödeyeceksem doğum gününe çağırma

Esra Sönmezer: Hesap ödeyeceksem doğum gününe çağırma

Esra Sönmezer: Hesap ödeyeceksem doğum gününe çağırma

Güzel oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, yeni yaşını lüks mekân yerine doğa ile iç içe yeşillikler arasında kutlamayı tercih etti. Esra Sönmezer’in yakın arkadaşları tarafından Kemerburgaz’da organize edilen kutlamada, müzik sesinin yerini bu kez kuş sesleri aldı.

Esra Sönmezer: Hesap ödeyeceksem doğum gününe çağırma

Yeni yaşının kendisine uğur getireceğine inandığını söyleyen Esra Sönmezer, son dönemde organize edilen doğum günü partilerine ateş püskürdü. Hatta bununla ilgili sosyal medya hesabından vlog yayınlayan Sönmezer, ilginç ifadeler kullandı.

 Esra Sönmezer: Hesap ödeyeceksem doğum gününe çağırma

Doğum günlerindeki “Kendin öde” sistemine karşı olduğunu ifade eden oyuncu, “Lüks mekanlarda doğum günü organize edip utanmadan ‘Fix menü 2 bin TL’ diye mesaj atıyor. Madem senin doğum gününde yediğimi, içtiğimi ödeyeceğim ve bana bir dilim pastayı çok göreceksin beni çağırma. Yeni moda doğum günü partilerinin birçoğu yediğini içtiğini öde sistemi oldu. Ne arkadaşlık ne dostluk kaldı. Artık çevrenizdekiler yediğinizi, içtiğinizi bile hesaplıyor. Böyle insanları hayatımdan çıkarıyorum” diye konuştu.

 

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