Esra Sönmezer'e yorum yağdı!

Oyuncu ve Tv programcısı Esra Sönmezer,



Domuz eti iddialarıyla çalkalanan et zinciri restoranda yemek yedi.



Yemek masasından paylaşım yapan Esra Sönmezer’e olumlu ve olumsuz yüzlerce yorum yağdı.

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