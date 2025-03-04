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Esra Ronabar'dan Kızıl Goncalar'da güçlü mesajlar!

Esra Ronabar ve Özgü Namal sahnesi sosyal medyada gündem oldu! İşte detaylar...

Esra Ronabar'dan Kızıl Goncalar'da güçlü mesajlar!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Esra Ronabar, Kızıl Goncalar dizisine Psikolog Özge rolüyle katılarak izleyicinin beğenisini topladı. Özellikle Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem ile terapi sahnesinde verdiği satır altı mesajlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Esra Ronabar'dan Kızıl Goncalar'da güçlü mesajlar!

Ronabar'ın sahnesinde kadınların yaşadığı toplumsal baskılar ve eşitsizlikler çarpıcı bir şekilde ele alındı. "Türkiye'de 19 yaşından önce evlendirilen kız çocuklarının oranı yüzde 25'i buluyor. En az 4 kadından biri 18 yaşına gelmeden cinsel istismara uğruyor" sözleriyle derin bir yaraya parmak basan başarılı oyuncu, kadınların cinsellik algısının nasıl şekillendirildiğini, kadınlığın kutsanırken aynı zamanda nasıl yasaklandığını da vurguladı.

Ronabar, diziye katılmanın kendisi için de heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu başarılı ekibe dahil olmak benim için de çok heyecanlı. Bir psikolog karakterini canlandırmak ayrı güzel" dedi.

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