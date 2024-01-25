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Esra Özmen “Oyuncak Gibi” ile kalplere dokunmaya geliyor

Yıllar önce çıkardığı “Tutuş” albümüyle sevenlerinin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Esra Özmen, “Yaralı Kalp” ve “Kaçın Kurası” şarkılarının ardından şimdi de yepyeni teklisiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Esra Özmen “Oyuncak Gibi” ile kalplere dokunmaya geliyor

 

“Oyuncak Gibi” adını taşıyan taze single parçayla sevenlerine “Merhaba” diyen Özmen, müzik listelerine hit olmaya şimdiden aday… Sözleri Kenan Mete, bestesi Fethi Demir imzasını taşıyan parçanın düzenlemesi için Özmen, Fırat Özbaylar ile bir araya geldi.

Esra Özmen “Oyuncak Gibi” ile kalplere dokunmaya geliyor

Slow parça “Oyuncak Gibi” nin etkileyici sözleriyle duygusal rüzgarlar estirecek olan ünlü sanatçı, kalplere dokunmadan edemeyecek. Video klip için Ali Eşitmez’in kamerasının karşısına geçen Esra Özmen, şarkının atmosferine uyan klibiyle de sevenlerini mest edecek.

Esra Özmen’in “Oyuncak Gibi” isimli single parçası 26 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında…

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