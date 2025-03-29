 Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!

İş insanı Esra Oflaz, Nişantaşı'nda görüntülendi.



İş insanı, ortopedik ve sağlık ürünleri satan bir medikal mağazasından çıktı.



Oflaz'ın aksayarak yürümesi dikkat çekti.

Kayak yaparken düşerek kaza atlattığını söyleyen iş insanı, "Ufak bir şey kayakta düştüm. Dizle ilgili" dedi.

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