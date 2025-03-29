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Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!

Esra Oflaz'dan talihsiz kaza! İşte detaylar...

Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!

İş insanı Esra Oflaz, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!
İş insanı, ortopedik ve sağlık ürünleri satan bir medikal mağazasından çıktı.

Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!
Oflaz'ın aksayarak yürümesi dikkat çekti.

 Esra Oflaz'dan talihsiz kaza!

Kayak yaparken düşerek kaza atlattığını söyleyen iş insanı, "Ufak bir şey kayakta düştüm. Dizle ilgili" dedi.

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