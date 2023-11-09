Esra Nur Türker, Dubai Fashion Week'e katıldı

Her yıl Dubai'de gerçekleşen Dubai Fashion Week seçkin isimleri bir araya getirdi.



Türkiye'den bu özel lansmana katılanlar arasında marka ve basın danışmanlığının yanı sıra modellik yapan Esra Nur Türker'de vardı. Türker şıklığıyla adeta büyüledi.

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