 Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Esra Ezmeci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Psikolog ve sunucu, "Bayram alışverişi... Takipçilerime hediye alacağım. Bayram günlerinde seçtiğim 10 kişiye hediye gönderiyorum" dedi.

Programıyla ilgili Ezmeci, "YouTube ve Beyaz TV'de programım var. Reytinglerimiz iyi..." dedi.

Sunucu, "Kimi konuk almak istersiniz programınıza?" sorusuna, "Tarkan gelebilir. Çocukluğunu anlatabilir. Özel olan sanatçılar var Türkiye'ye geldiğinde konuk alabilirim. Her insan ayrı kitap" yanıtını verdi.

Ezmeci, "Tarkan'a ne sormak istersiniz?" sorusuna, "Tarkan'a, 'Bu basamaklardan çıkarken ne hissettin?' sorusunu sorardım. Daha çok çocukluğuyla ilgili sorardım" diye cevap verdi.



Tatil için Ezmeci, "Bodrum ve Çeşme'ye gideceğim. Uzun tatilleri sevmiyorum. Çok tatil beni sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mayolu ve bikinili gözükmek istemediğin için sunucu, gazetecilerin gitmediği yerleri tercih edeceğini söyledi.

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