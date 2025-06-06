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Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı! İşte detaylar...

Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Esra Ezmeci, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Psikolog ve sunucu, "Bayram alışverişi... Takipçilerime hediye alacağım. Bayram günlerinde seçtiğim 10 kişiye hediye gönderiyorum" dedi.

 Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Programıyla ilgili Ezmeci, "YouTube ve Beyaz TV'de programım var. Reytinglerimiz iyi..." dedi.

 Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Sunucu, "Kimi konuk almak istersiniz programınıza?" sorusuna, "Tarkan gelebilir. Çocukluğunu anlatabilir. Özel olan sanatçılar var Türkiye'ye geldiğinde konuk alabilirim. Her insan ayrı kitap" yanıtını verdi.

 Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Ezmeci, "Tarkan'a ne sormak istersiniz?" sorusuna, "Tarkan'a, 'Bu basamaklardan çıkarken ne hissettin?' sorusunu sorardım. Daha çok çocukluğuyla ilgili sorardım" diye cevap verdi.

Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!
Tatil için Ezmeci, "Bodrum ve Çeşme'ye gideceğim. Uzun tatilleri sevmiyorum. Çok tatil beni sıkıyor" ifadelerini kullandı.

 Esra Ezmeci konuk almak istediği ismi açıkladı!

Mayolu ve bikinili gözükmek istemediğin için sunucu, gazetecilerin gitmediği yerleri tercih edeceğini söyledi.

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