Esra Ezmeci gözyaşlarını tutamadı

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin ilk sorusu "Hande'nin katilleri derken kimden bahsediyorsunuz?" oldu. Handan Yılmazer "Babası ve üvey annesi. Onlar yüzünden üvey kelimesinden nefret ediyorum. Onlar benim can düşmanlarım." dedi.

HER ŞEYİ MAHKEMEDE ÖĞRENDİM

Ezmeci'nin " Şehnaz Hanım Hande'ye nasıl davranıyormuş? " sorusuna karşılık Yılmazer "Çok kötü davranıyormuş. Hande çok ketumdu. Bana bir şey anlatmazdı. Ben her şeyle başa çıkarım sen merak etme anne derdi. Babasını seviyordu. Zaten babası evlenince kadını kıskandığı için velayet bende oldu halde babasında kalmak istedi. Babamla daha fazla vakit geçirmek istiyorum dedi. Ama kadın ona kötü davranıyormuş. Baba bunu bildiği halde, müdahale etmemiş. Tüm bunları mahkemede verilen ifadelerden öğrendim." diyerek yanıtladı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BU NEYİN KİNİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin gözyaşlarını tutamadığı programda " Bu nasıl sorulur bilemiyorum, nasıl ifade edilir, vefat şeklini nasıl öğrendiniz?" sorusuna Handan Yılmazer " Kafasına 14 kere çekiçle vurmuşlar, boğazı ve bilekleri kesilmiş, göğsüne 30 yakın bıçak darbesi, saçını kesip avucunun içine koymuşlar. Tüm bu ayrıntıları programda öğrendim. 12 yaşındaki bir çocuğa bu neyin kini" diyerek program boyunca gözyaşı döken annesinin kelimeleri boğazına dizildi.

SIRLARLA GİTTİ KIZIM

Ezmeci'nin zorlukla devam edip bitirdiği programda "Bir psikolog olarak bende size destek vermek isterim, istediğiniz zaman " diyerek Yılmazer'e destek olmak istediğini belirtti. Handan Yılmazer " Kızım çok şey biliyordu. O hafta perşembe günü vefat etmeseydi, anne hafta sonu babaanneme gelin size anlatacaklarım var dedi. Ama maalesef anlatamadan vefat etti. Sırlarla gitti kızım" cümlesini sözlerine ekledi.

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