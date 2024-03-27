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Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Türkiye, günlerdir İstanbul Bağcılar'daki işyerine yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz eden ve bu anları kayıt altına alan 60 yaşındaki sucu Metin Şenay’ı konuşuyor...

Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar eden Metin Şenay'ın dükkanında ses yalıtımı olan özel bir bölme bulunduğu belirlendi. Türkiye’nin kanını donduran olayda Metin Şenay’ın 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğunu ve o kızın daha sonra felç olduğu da ortaya çıktı.

 Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Esra Ezmeci sapık sucu Metin Şenay için sert konuştu... " O sapık ve benzerleri kimyasal yöntemlerle hadım edilsin" dedi...

 Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Milyonlarca vicdana seslenen sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Ezmeci’nin sözleri şöyle: "Sinirimi bozan bir haber oldu. Bağcılar’da bir sucu yıllarca küçük çocukları istismar etmiş. Bu istismar yüzünden bir çocuk felç geçirmiş. Ve bunların görüntülerinide yıllarca kaydetmiş. Dileğim bu tarz kişilerin en yüksek cezayı alması. Ama bu cezanın da herzaman yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların kimyasal hadım yöntemiyle hadım edilmesi taraftarıyım. Hormonları azaltılarak gitsin erkekliği. Zaten erkek değilsin adam değilsin de... Ben vicdanlı bir insanım. Benim elime geçse parçalarım. Kısasa kısas yapmayalım nefret etmeyelim. O adam gerçekten bizim kadınların eline veririlse ilmek ilmek ona cezasını versek. İğrenç bir durum pislik bir durum gerçekten. Yani biliyorum ki çeşitli ülkelerde 1948 yılından biri kimyasal hadım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın. Çok isterim bu tip adamlar hadım edilsin."

 Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Ezmeci, "Çeşitli ülkelerde 1948 yılandan biri kimyasal hadım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın. Çok isterim bu tip adamlar hadım edilsin" dedi..

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