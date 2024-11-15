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Esra Dermancıoğlu: Vasatla derdim var

Tek kişilik tiyatro oyunu ‘Muskat’ ile büyük beğeni toplayan Esra Dermancıoğlu Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı.

Esra Dermancıoğlu: Vasatla derdim var

‘Sıkı Muhabbet’ programında yeni tiyatro oyunu hakkında konuşan Esra Dermancıoğlu, “‘Muskat’ oyunu Yaşar isimli kadının annesinin ölümüyle başlıyor. Bir cenaze ve onunla başlayan bir bilinç akışı... Bütün hayalleri, oradan geçişleri... Hızlı bir oyun” diyor.

Güçlü sahne performansları hakkında, “Her karakterin bir imza tavrı olmasına dikkat ediyorum. Çünkü benim için oyunculuk sadece kameraya bakıp resim vermek değil” diyen Esra Dermancıoğlu ekliyor: “Beni hiçbir şey ürkütmüyor. Sadece insan çok ürkütüyor. Vasatla derdim var. Ben açıkçası magazinden de çok yara almış bir oyuncu değilim. Belki püskürttüm, ilgilenmedim, ya ciddiye almadım, aldıklarımı da dümdüz söyledim. Onun için bu sektörde çok yaralı bir hikâyem yok.”

Aşka bakış açısı sorulduğunda ise, “Entelektüel olarak beni doyuran herkesle aşk yaşarım, yakışıklı da istemem. Aşk bir adrenalin, hormon. Aşk bir hormon meselesi” diyor.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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