 Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın alışveriş turu

Bir süredir yaşadıkları aşkları ile gündemden düşmeyen oyuncu Esra Bilgiç ve Dj Faruk Sabancı bu kezde İstinyePark’da alışveriş yaparken görüntülendi.

Bir mağazada uzun vakit geçiren çift, çıkışta kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadılar. Sorulan soruları yanıtsız bırakan çift, yemek yemek için AVM’de bulunan bir restoranta girdiler.

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