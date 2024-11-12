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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın alışveriş turu

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın alışveriş turu. İşte detaylar...

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın alışveriş turu

Bir süredir yaşadıkları aşkları ile gündemden düşmeyen oyuncu Esra Bilgiç ve Dj Faruk Sabancı bu kezde İstinyePark’da alışveriş yaparken görüntülendi.

 Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın alışveriş turu

Bir mağazada uzun vakit geçiren çift, çıkışta kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadılar. Sorulan soruları yanıtsız bırakan çift, yemek yemek için AVM’de bulunan bir restoranta girdiler.

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