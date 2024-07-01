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Esra Bilgiç'ten sürpriz proje

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'ten sürpriz proje... İşte detaylar...

Esra Bilgiç'ten sürpriz proje

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Esra Bilgiç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

 Esra Bilgiç'ten sürpriz proje

Alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşan ve gülümseyip poz veren Esra Bilgiç, "Zamanın Kapıları' çekimlerini bitirdim şimdi ise dinleniyorum, bir proje olacak yakında sürpriz diyelim" açıklamasında bulundu. Daha sonra soluklanmak için meydan katında bulunan Cantinery restorana geçen başarılı oyuncu, burada öğlen yemeği yiyip günün yorgunluğunu attı. Sempatik ve neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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