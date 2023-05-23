Esra Bilgiç fırtına estirdi

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek çıkış yakalayan Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı.



Yakında Aşk Sanatı filminde başrol oynamaya hazırlanan oyuncu, fotoğraflarıyla beğeni topladı.



Bilgiç, ünlü mücevher markası Messica'yı kırmızı halıda temsil edecek.



Oyuncu, cadde çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Bilgiç'e beğeni yağdı.

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