  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Esra Bilgiç fırtına estirdi

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'nde fırtına estirdi. İşte detaylar...

Esra Bilgiç fırtına estirdi

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek çıkış yakalayan Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Esra Bilgiç fırtına estirdi
Yakında Aşk Sanatı filminde başrol oynamaya hazırlanan oyuncu, fotoğraflarıyla beğeni topladı.

Esra Bilgiç fırtına estirdi
Bilgiç, ünlü mücevher markası Messica'yı kırmızı halıda temsil edecek.

Esra Bilgiç fırtına estirdi
Oyuncu, cadde çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Esra Bilgiç fırtına estirdi

Bilgiç'e beğeni yağdı.

Esra Bilgiç fırtına estirdi

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Deniz kombiniyle beğeni topladı
  Magazin

Pınar Deniz kombiniyle beğeni topladı

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje
  Magazin

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Ünlü oyuncu Tuğçe Aral'dan yapımcılara ağır sosyal medya göndermesi
  Magazin

Ünlü oyuncu Tuğçe Aral'dan yapımcılara ağır sosyal medya göndermesi

Burcu Biricik'ten flaş Camdaki Kız açıklaması
  Magazin

Burcu Biricik'ten flaş Camdaki Kız açıklaması

Burcu Güneş rekor kırdı
  Magazin

Burcu Güneş rekor kırdı