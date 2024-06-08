 Esra Balamir ölümden döndü!

Snob Magazin'in özel haberi; Esra Balamir, Datça'da tatile çıktı. Ünlü isim, bir arkadaşının teknesinde doğum günü partisine katıldı.



Tekne bir anda alevler içinde kalınca partiye katılanlar, korku dolu anlar yaşandı.

Balamir ve arkadaşları, ölümden döndü. Demet Akalın da teknenin yandığı halini paylaştı. Balamir'in her şeyi yanarken, kendisini zor kurtardı.

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