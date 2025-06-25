 Esra Balamir'den flaş çocuk açıklaması!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu, başarılı şarkıcı ve oyuncu Esra Balamir oldu.

BENİ BİR ERKEKLE GÖREMEZSİNİZ

Pınar Kerimoğlu’nun “Senin yanında ne zaman bir erkek göreceğiz?” sorusuna içtenlikle cevap veren Balamir şunları söyledi:

“Ben dersimi çok güzel aldım. Benim yanımda birisini asla göremezsiniz. Erkek arkadaşım yok mu? Elbette var ama göremezsiniz. Magazinin magazin olduğu zamanlarda çok yıpratıldım. Annem ‘Yeter artık! Seni bıraktılar, beni yazıyorlar’ deyip ülkeyi terk etti. Giderken de ‘Sana tavsiyemdir, kendini televizyon önünde bu kadar rezil etme’ dedi”



MARKET ALIŞVERİŞİMİ SEVGİLİM YAPAR

İlişkisiyle ilgili de konuşan Esra Balamir, “Ben asla markete gidip alışveriş yapmam. Benim yerime bunu sevgilim yapar. Dolapta ne var, ne eksik; onu bile bilmem. Ben ona sorarım, ‘Şu var mı?’ diye. İlişkimiz 4. yılında, evli gibiyiz ama asla evlilik konusu açılmıyor. Evlenmek istemez miyim? Elbet isterim ama evlendikten sonra bazı şeyler değişecekse, ben bu şekilde çok mutluyum,” dedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYORUM

Çocuk konusundaki soruya net bir yanıt veren Balamir, “Çocuk sahibi olmak istemiyorum. Zaten anneme ve kardeşlerime sanki ben onların annesiymişim gibi bakıyorum. Bir çocuğu daha baştan büyütmeye hiç enerjim yok. Ama bazen haberlerde görüyorum, yeni doğan çocuğu çöpe bırakmışlar… Diyorum ki, benim kapıma bıraksınlar, ben o çocuğa bakarım, büyütürüm. Hatta erkek arkadaşıma ‘Gel bir çocuk sahiplenelim, bakalım büyütelim’ dedim ama sıcak bakmadı” ifadelerini kullandı.



OYUNCULUĞU BIRAKTIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

“Keşkelerin var mı?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Esra Balamir, “Hayattaki en büyük keşkem, oyunculuğu bırakmasaydım oldu. Oyunculukta en zirvede olduğum, başrollerde oynadığım dönemde uzun set saatlerinden sıkılıp ‘Beni öldürün, çıkarın diziden’ diyordum. Çünkü o zamanlar oyunculuk bu kadar popüler değildi, bu kadar para kazanılmıyordu. Keşkelerimin en başında bu gelir” dedi.



EN KISA ARKADAŞLIĞIM 20 YILLIK

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Esra Balamir, arkadaşlık konusuyla ilgili şu sözleri söyledi: “Ben hayatıma birisini alıp hemen çıkaramıyorum. İnanır mısınız, 13 yaşındaki arkadaşımla hâlen arkadaşlık yapıyorum. Benim için kolay değil, emek veriyorum. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum, sonrasında bir anda o ilişkiyi bitiremiyorum. En kısa arkadaşım 20 yıllık.”



AĞZIM ÇOK SIKIDIR, ÇOK GÜZEL SIR TUTARIM

Pınar Kerimoğlu’nun “Birçok arkadaşın var, aralarındaki dengeyi nasıl koruyorsun?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Benim için her arkadaşımın yeri ayrıdır. Ve benim ağzım çok sıkıdır, çok güzel sır tutarım. Birisi bana bir şey söylüyorsa, o lafın benden çıkmayacağını iyi bilir. Ama ben kimsenin bilmediğini bilmek istemem. İki kişinin bildiği genelde sır olarak kalmaz. Herkes biliyorsa, bilmek isterim.”

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