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Esma Er “Ayrılmayalım” düetiyle beğeni aldı

Müzik dünyasının en başarılı yorumcularından Esma Er üretime hız verdi.

Esma Er “Ayrılmayalım” düetiyle beğeni aldı

“Hayat Gör Beni” şarkısıyla beğeni kazanan Esma Er, Tamer Gürsoy’la düet yaptığı cover çalışması “Ayrılmayalım”ın aldığı yorumlardan da memnun. 

Ferda Anıl Yarkın’ın 2006 yılında yazıp söylediği “Ayrılmayalım” şarkısını yeniden yorumlayan Esma Er ve Tamer Gürsoy radyolarda en çok istek alan şarkılar arasına girdi. İskender Paydaş prodüktörlüğünde hazırlanan şarkının aranjör koltuğuna Gürkan Kömürcü oturuyor

Kendi şarkılarını başka yıldızların yeniden yorumlamasıyla ilgili titiz davranan usta sanatçı Ferda Anıl Yarkın’dan Tamer Gürsoy ve Esma Er’e izin çıktı. İkilinin “Ayrılmayalım” yorumu tam not aldı. 

Esma Er yaptığı üretimlerin yanı sıra sahne çalışmalarına da devam ediyor.

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