Eskitilmiş Yaz yeni şarkılarla yoluna devam ediyor

Eskitilmiş Yaz, ''Sen De Vur''u sevdiği kişinin karşısında kendi içinde savaş verenlere armağan ediyor. Sözleri grubun solisti Sava Savaş, bestesi Barış Can Uç' a ait olan şarkının düzenlemesi ikilinin ortak imzasını taşıyor. Mix'i Barış Ergün, mastering'i ise Güven Ersoysal'ın yaptığı şarkının imaj fotoğrafları ise Mehmet Can Damatoğlu tarafından çekildi.

Rock müzik öğelerini, synth melodileriyle birleştiren ''Sen De Vur'', grubun şarkılarında synth'lerin baskın olduğu indie sound'un, gitarların ve davulun da ön plana geçtiği daha rock bir sound ile bir araya geldiğini gösteriyor.

Eskitilmiş Yaz'ın yeni teklisi “Sen De Vur” DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.

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