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Eskitilmiş Yaz yeni şarkılarla yoluna devam ediyor

Uzun yıllardır alternatif müzik kategorisinde istikrarlı bir şekilde projelerine devam eden, kendilerine has bir kitle edinen Eskitilmiş Yaz, titizlikle hazırladığı yeni EP’si ile bu yaz adından sıkça söz ettirecek. Grup, “Püsküller” adını verdikleri EP'lerinden teklileri yayınlamaya devam ederken, yeni şarkıları "Sen De Vur" yayında.

Eskitilmiş Yaz yeni şarkılarla yoluna devam ediyor

Eskitilmiş Yaz, ''Sen De Vur''u  sevdiği kişinin karşısında kendi içinde savaş verenlere armağan ediyor. Sözleri grubun solisti Sava Savaş, bestesi Barış Can Uç' a ait olan şarkının düzenlemesi ikilinin ortak imzasını taşıyor. Mix'i Barış Ergün, mastering'i ise Güven Ersoysal'ın yaptığı şarkının imaj fotoğrafları ise Mehmet Can Damatoğlu tarafından çekildi. 

Eskitilmiş Yaz yeni şarkılarla yoluna devam ediyorRock müzik öğelerini, synth melodileriyle birleştiren ''Sen De Vur'', grubun şarkılarında synth'lerin baskın olduğu indie sound'un, gitarların ve davulun da ön plana geçtiği daha rock bir sound ile bir araya geldiğini gösteriyor.  

Eskitilmiş Yaz'ın yeni teklisi “Sen De Vur” DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında. 

 

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