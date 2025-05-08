Eskişehir Rota Gezgin hostel artık bir otel

Eskişehir’de konforlu ucuz konaklama
25 odası ile kahvaltı dahil uygun fiyatları ile yine en çok tercih edilecek konaklama alternatifleri arasında yerine aldı.
Rengarenk dekorasyonu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden özenle seçilmiş objeleri ile döşenmiş hotel adeta fotoğraf stüdyosu gibi.
Organizasyonlarınız için uygun alternatifler
Kafesinde de saatlerce keyifli vakit geçirebilir ve minik aperatifler menüden seçimler yapabilirsiniz. Özel günlerinizde bütçenize uygun seçenekler yer alırken “ Beş Çaylarınız “ için ideal bir mekan.
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