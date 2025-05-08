  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eskişehir Rota Gezgin hostel artık bir otel

Eskişehir'de merkezi konumuyla verdiği hizmetle en çok tercih edilen ROTA Gezgin Hostel, otel konsepti ile hizmet vermeye başladı.

Eskişehir Rota Gezgin hostel artık bir otel

Eskişehir Rota Gezgin hostel artık bir otel

Eskişehir’de konforlu ucuz konaklama

 25 odası ile kahvaltı dahil uygun fiyatları ile yine en çok tercih edilecek konaklama alternatifleri arasında yerine aldı.

Rengarenk dekorasyonu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden özenle seçilmiş objeleri ile döşenmiş hotel adeta fotoğraf stüdyosu gibi.

Eskişehir Rota Gezgin hostel artık bir otel

Organizasyonlarınız için uygun alternatifler

Kafesinde de saatlerce keyifli vakit geçirebilir ve minik aperatifler menüden seçimler yapabilirsiniz. Özel günlerinizde bütçenize uygun seçenekler yer alırken “ Beş Çaylarınız “ için ideal bir mekan.  

Eskişehir Rota Gezgin hostel artık bir otel

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti
  Magazin

Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Anjiyo olan Nazan Öncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!
  Magazin

Yağmur Atacan'dan Pınar Altuğ'a sürpriz!

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!
  Magazin

Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile ilgili ses getirecek açıklamalar yaptı!

Maral'dan ters köşe şarkı
  Magazin

Maral'dan ters köşe şarkı

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!
  Magazin

Ersay Üner, şarkılarının telif haklarını 13 milyon dolara satan Sezen Aksu için çarpıcı yorumda bulundu!