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Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, sevgilisi Batuhan Çelik ile görüntülendi.

Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Sessiz sedasız Kamil Güler'den boşanan Demir, Çelik ile kol kola gezdi.

Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Çift, aşklarını ağustos ayında ilan etmişti.

Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
İkili, kol kola Nişantaşı'nı turladı.

Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Demir ve Çelik, sorulara cevap vermedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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