Eski voleybolcu Neslihan Demir sessiz sedasız boşanmıştı! Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, sevgilisi Batuhan Çelik ile görüntülendi.



Sessiz sedasız Kamil Güler'den boşanan Demir, Çelik ile kol kola gezdi.



Çift, aşklarını ağustos ayında ilan etmişti.



İkili, kol kola Nişantaşı'nı turladı.



Demir ve Çelik, sorulara cevap vermedi.

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