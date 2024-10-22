Snob Magazin'in haberine göre; Eski model Müge Cinman, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Cinman, "Modellikle ilişkim yıllar önce bitti. Her şey yolunda. Modelliği bıraktıktan sonra aşçılık eğitimi aldım. Daha sonra yoga alanında eğitim aldım. 2007'den beri yoga eğitimi veriyorum. Sekiz sene modellik yaptım. Beş sene Viyana, sonra Münih'te yaşadım" dedi.

Model, "O günleri özlüyor musunuz?" sorusuna, "Özlem yok. Gençken yapılacak harika meslek. Çok önemli modacılarla çalıştım" yanıtını verdi.



Şimdi mankenliğin çok tercih edilmediğini söyleyen Cinman, "Şimdi oyunculuk alanında eğitim alıyorlar" diye konuştu.

Oyunculuğu tercih etmediğini belirten Cinman, "Ya yetenekli değildim ya da bu alanda kendimi kanalize etmek istemedim. 'Böyle mi Olacaktı' ve 'Kedi' diye dizde yer almıştım. Çeşitli reklam filmlerinde oynadım. Yoga rolü olursa neden olmasın? Spor benim yaşamım da oldu hep. Yoga alanında uzmanlaşmaya başladım. Her gün kendimi geliştiriyorum. Acarkent'teki bir yerde ders veriyorum" açıklamasını yaptı.

Eski model, "14 yaşında kızım var. Güzel bir gelecek onu bekliyor" dedi.

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