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SnobMagazin.com

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı! İşte detaylar...

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

 

Snob Magazin'in haberine göre; Eski model Müge Cinman, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Cinman, "Modellikle ilişkim yıllar önce bitti. Her şey yolunda. Modelliği bıraktıktan sonra aşçılık eğitimi aldım. Daha sonra yoga alanında eğitim aldım. 2007'den beri yoga eğitimi veriyorum. Sekiz sene modellik yaptım. Beş sene Viyana, sonra Münih'te yaşadım" dedi.

 Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Model, "O günleri özlüyor musunuz?" sorusuna, "Özlem yok. Gençken yapılacak harika meslek. Çok önemli modacılarla çalıştım" yanıtını verdi.

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!
Şimdi mankenliğin çok tercih edilmediğini söyleyen Cinman, "Şimdi oyunculuk alanında eğitim alıyorlar" diye konuştu.

 Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Oyunculuğu tercih etmediğini belirten Cinman, "Ya yetenekli değildim ya da bu alanda kendimi kanalize etmek istemedim. 'Böyle mi Olacaktı' ve 'Kedi' diye dizde yer almıştım. Çeşitli reklam filmlerinde oynadım. Yoga rolü olursa neden olmasın? Spor benim yaşamım da oldu hep. Yoga alanında uzmanlaşmaya başladım. Her gün kendimi geliştiriyorum. Acarkent'teki bir yerde ders veriyorum" açıklamasını yaptı.

 Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Eski model, "14 yaşında kızım var. Güzel bir gelecek onu bekliyor" dedi.

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