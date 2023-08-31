Eski milli futbolcu Necati Ateş sevgilisi İlsu Oban ile AVM'de görüntülendi

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde futbol oynadıktan sonra kariyerine yorumcu ve altyapı sorumlusu olarak devam eden eski milli futbolcu Necati Ateş, önceki gün kız arkadaşı İlsu Oban ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.



Kız arkadaşıyla alışveriş turuna çıkan Ateş, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra soluğu Morini’de aldı. Uzun süre yemek yiyip sohbet eden ve keyifli vakit geçiren çift, daha sonra araçlarını vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.

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