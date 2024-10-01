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Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın?

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın? İşte detaylar...

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın?

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi, uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyor.

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın?

Bir X kullanıcısı nostalji yaparak, İlyas Tüfekçi ve takım arkadaşı Uğur Tütüneker ile fotoğrafını paylaştı.

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın?
Kareyi alıntılayan Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, "Uğur abiyi ben de çok severim ama

 Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın?

10 yıldır babamın ziyaretine hiç gelmedi, maalesef kırgınım" diye yazdı.

 

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