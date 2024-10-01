 Eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi bakın hangi eski futbolcuya neden kırgın?

Eski futbolcu İlyas Tüfekçi, uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyor.

Bir X kullanıcısı nostalji yaparak, İlyas Tüfekçi ve takım arkadaşı Uğur Tütüneker ile fotoğrafını paylaştı.



Kareyi alıntılayan Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, "Uğur abiyi ben de çok severim ama

10 yıldır babamın ziyaretine hiç gelmedi, maalesef kırgınım" diye yazdı.

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