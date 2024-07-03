Onur Atilla, eski eşi Sinem Akyıldız'dan boşanmış, 19 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını duyurmuştu.

Atilla ve Nez, ihanet iddialarını yalanlamıştı.



Akyıldız ise, boşanmayı kendisinin istemediğini açıklamıştı.

Atilla, ise eski eşinin yaptığı açıklamalara, "Anlaşmalı boşandık. Asılsız ihtamlar devam ettiği takdirde mahkemeye gideceğim" dedi.

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