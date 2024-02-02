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Eski dostlar buluştu

Çarşamba akşamları L’Olivetto’da sahne alan pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam İstanbullulara eğlenceli bir gece yaşattı.

Eski dostlar buluştu

Sanatçıyı izleyenler arasında mankenlik yıllarından yakın arkadaşı Didem Taslan da vardı. Gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren Soner Arıca, zaman zaman arkadaşının yanına giderek, Taslan’la dans etti.

Eski dostlar buluştu

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