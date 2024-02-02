Eski dostlar buluştu

Sanatçıyı izleyenler arasında mankenlik yıllarından yakın arkadaşı Didem Taslan da vardı. Gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren Soner Arıca, zaman zaman arkadaşının yanına giderek, Taslan’la dans etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.