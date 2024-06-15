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Eşiyle düet yaptı

Aslı Gökyokuş, sivil toplum ve vakıfçılık denince akla ilk gelen isimlerden olan eşi Erdal Yıldırım’ın 5 şarkıdan oluşan ilk ep albümü Günlerden Bir Erguvandı’nın hem prodüktörlüğünü üstlendi hem de albümde konuk sanatçı olarak yer aldı.  

Eşiyle düet yaptı

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Sonbaharda Sevmeye Sözün Var’’ı yayınlayan Aslı Gökyokuş bu kez eşi Erdal Yıldırım ile düet yaptığı bir şarkı ile karşımıza çıkıyor.

Eşiyle düet yaptı

14 Haziran’da kendi şirketleri Yaz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan EP’nin çıkış şarkısı  Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım’ın birlikte seslendirdiği “Sabır Yok”. Söz ve Müziği Erdal Yıldırım, düzenlemesi Selim Öztunç’a ait olan şarkının video klibini ise ünlü sinema yönetmeni Derviş Zaim çekti.

Klip aynı zamanda ünlü yönetmenin ilk video klibi olma özelliğini de taşıyor. Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım’a Haliç’te bir kayıkta yer aldıkları klipte fonda eşsiz İstanbul manzarası eşlik ediyor.

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