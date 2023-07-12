Eşinin doğum gününü sahnede kutladı 

Yoğun programı nedeniyle Ören'e birlikte gittiği eşinin doğum gününü kutlayamayan ünlü sanatçı, sahneye gelen pasta ile Savaş Yurtsever'e yeni yaşının sürprizini de yapmış oldu.

Aslı Hünel "Eşimin doğum gününü sizlerle birlikte kutlamak ikimize de sürpriz ve çok kıymetli, unutulmaz bir anı oldu bizim için" diye konuştu. Çiftin bu mutlu anlarına binlerce kişi de alkışlarıyla eşlik etti.

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