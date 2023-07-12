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Eşinin doğum gününü sahnede kutladı 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '4. Aromaterapi Festivali'nin finalinde Aslı Hünel konseri gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı Ören Sahili’nde düzenlenen konserde, Hünel Fouad Sarkis imzalı sahne kostümüyle de beğeni topladı. 

Eşinin doğum gününü sahnede kutladı 

Yoğun programı nedeniyle Ören'e birlikte gittiği eşinin doğum gününü kutlayamayan ünlü sanatçı, sahneye gelen  pasta ile Savaş Yurtsever'e yeni yaşının sürprizini de yapmış oldu.

Eşinin doğum gününü sahnede kutladı 

Aslı Hünel "Eşimin doğum gününü sizlerle birlikte kutlamak ikimize de sürpriz ve çok kıymetli, unutulmaz bir anı oldu bizim için" diye konuştu. Çiftin bu mutlu anlarına binlerce kişi de alkışlarıyla eşlik etti.

Eşinin doğum gününü sahnede kutladı 

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