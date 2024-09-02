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Eşine sürpriz doğum günü partisi

Başarılı oyuncu Seda Güven Güzel, geçtiğimiz günlerde eşi iş insanı Ali Güzel'in düzenlediği sürpriz doğum günü yemeğiyle yeni yaşını kutladı.

Eşine sürpriz doğum günü partisi

Ali Güzel, Yalıkavak Marina'daki sahibi olduğu Marin Risto'da sadece akşam yemeği yiyeceklerini söyleyerek Seda Güven Güzel’i şaşırttı.

Eşine sürpriz doğum günü partisi

Ancak, oyuncunun 40'a yakın dostunu da davet eden Ali Güzel, büyük bir sürpriz organize etti. Sevdiklerini karşısında gören Seda Güven Güzel, bu özel gecede duygusal anlar yaşadı.

Eşine sürpriz doğum günü partisi

Gecenin bir diğer unutulmaz sürprizi ise hem oyuncu hem keman sanatçısı olan Yıldız Asyalı ve ablası Güliz Asyalı'nın birlikte verdikleri muhteşem keman resitali oldu.

Eşine sürpriz doğum günü partisi

Konuklar, bu özel anlara tanıklık ederken geceyi keyifli bir şekilde sonlandırdı. Seda Güven Güzel'in doğum günü, sevdikleriyle birlikte kutlanan unutulmaz bir gece olarak hafızalarda yer etti.

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