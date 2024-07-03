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Eşinden sürpriz doğum günü pastası

Aras Kargo'nun sahibi Barış Baran Aras, Eşi Elif İnci Aras'ın sürpriz pastasıyla Bodrum'da doğum gününü kutladı.

Eşinden sürpriz doğum günü pastası

Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından Aras Kargo'nun sahibi Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ın sürpriz doğum günü pastasıyla Bodrum'da unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi.

Eşinden sürpriz doğum günü pastası

Barış Baran Aras, doğum günü kutlaması sırasında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Eşim Elif'in hazırladığı bu sürpriz beni çok mutlu etti. Bodrum'un güzellikleri eşliğinde ailem ve dostlarımla bu özel günü kutlamak büyük bir zevkti."

Eşinden sürpriz doğum günü pastası

Yalıkavak Marina’da demirli süper yatlarının içinde üflenen pasta sonrası Barış Baran Aras hatıra pozu çekerek bu güzel anları ölümsüzleştirerek sosyal medyasında paylaştı.

Eşinden sürpriz doğum günü pastası

 

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