Eşinden sürpriz doğum günü pastası

Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarından Aras Kargo'nun sahibi Barış Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ın sürpriz doğum günü pastasıyla Bodrum'da unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi.

Barış Baran Aras, doğum günü kutlaması sırasında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Eşim Elif'in hazırladığı bu sürpriz beni çok mutlu etti. Bodrum'un güzellikleri eşliğinde ailem ve dostlarımla bu özel günü kutlamak büyük bir zevkti."

Yalıkavak Marina’da demirli süper yatlarının içinde üflenen pasta sonrası Barış Baran Aras hatıra pozu çekerek bu güzel anları ölümsüzleştirerek sosyal medyasında paylaştı.

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