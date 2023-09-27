Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesinden şok mesaj geldi

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntülerinin yankıları devam ediyor.



Tosun'un babası Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'dan şok mesaj geldi. Ümran Seyhan ile komşu olan ve yakın arkaş oldukları iddia edilen Serpil Tosun, göndermeli mesajda bulundu.

Serpil Tosun, Aziz Nesin'in mesajını yayınladı. Serpil Tosun, "Senin, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek hiç kimse yoktur. O yüzden kimse bana aşktan bahsetmesin" diyerek göndermede bulundu.

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