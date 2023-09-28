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SnobMagazin.com

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj! İşte detaylar...

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un görüntülerinin yankıları devam ediyor.

 Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!

Tosun'un babası Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'dan bir mesaj daha geldi. Ümran Seyhan ile komşu olan ve yakın arkaş oldukları iddia edilen Serpil Tosun, göndermeli mesajda bulundu.

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!
Tosun,  "En çok da kendime mahcubum. Olmazlarla ziyan ettim gönlümü" diye yazdı.

 Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!

 

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