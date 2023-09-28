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Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu.

 Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu

Yazlık Ümran Seyhan ile komşu olan Serpil Tosun, TV8'de ekrana gelen '2. Sayfa' programına konuştu.

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu
Tosun, "Her şey doğru. Konuşucak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" dedi.

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