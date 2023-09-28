Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ilk kez konuştu.

Yazlık Ümran Seyhan ile komşu olan Serpil Tosun, TV8'de ekrana gelen '2. Sayfa' programına konuştu.



Tosun, "Her şey doğru. Konuşucak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" dedi.

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