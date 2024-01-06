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Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı

Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı. İşte detaylar...

Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı

Eser-Berfu Yenenler çifti, önceki gün çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

 Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı

'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezmeye gelen çift, çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi.

 Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı

Bugünü, Mete ve Kuzey’in günü ilan ettiklerini dile getiren Eser Yenenler, "Açıldığı günden beri çok merak ettiğimiz bir sergiydi. Sonunda çocuklarla ziyaret edebildik. Harika bir deneyim oldu hem çocuklar hemde bizler için" dedi. Yenenler, 'Çift Terapisi' adlı gösterileriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacaklarını ve tüm çiftleri beklediklerini duyurdu.

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