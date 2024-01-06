 Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı

Eser-Berfu Yenenler çifti, önceki gün çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezmeye gelen çift, çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Bugünü, Mete ve Kuzey’in günü ilan ettiklerini dile getiren Eser Yenenler, "Açıldığı günden beri çok merak ettiğimiz bir sergiydi. Sonunda çocuklarla ziyaret edebildik. Harika bir deneyim oldu hem çocuklar hemde bizler için" dedi. Yenenler, 'Çift Terapisi' adlı gösterileriyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacaklarını ve tüm çiftleri beklediklerini duyurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.