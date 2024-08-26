Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri tamamlandı.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, yakında sadece GAİN’de…

Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alan “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri tamamlandı.

GAİN’de izleyiciyle buluşacak bu romantik komedide başrolü, ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise paylaşıyor.

Seda Bakan çekimlerin bitmesinin ardından “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum” dedi.

Hadise ise “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim!

Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” diye ekledi.

Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. BKM yapımı diziye Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal,

Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi başarılı oyuncular da renk katıyor.

“Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme alıyor.

“Esas Oğlan” dizisi, yakında sadece GAİN’de…

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