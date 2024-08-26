  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı. İşte detaylar...

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri tamamlandı.

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, yakında sadece GAİN’de…

  'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu alan “Esas Oğlan” dizisinin çekimleri tamamlandı.

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

GAİN’de izleyiciyle buluşacak bu romantik komedide başrolü, ekranın iki başarılı ismi Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısında geçen Hadise paylaşıyor.

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Seda Bakan çekimlerin bitmesinin ardından “Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum” dedi.

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Hadise ise “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim!

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu” diye ekledi.

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Seda Bakan ve Hadise’ye “Esas Oğlan”da Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. BKM yapımı diziye Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal,

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi başarılı oyuncular da renk katıyor.

'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

“Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme alıyor.

  'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlandı

“Esas Oğlan” dizisi, yakında sadece GAİN’de…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!
  Magazin

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!
  Magazin

Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!

TYGA, İstanbul'da sahne aldı
  Magazin

TYGA, İstanbul'da sahne aldı

Semicenk'ten tarihi rekor!
  Magazin

Semicenk'ten tarihi rekor!

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
  Magazin

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı