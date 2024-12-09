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Ersan Er iddialı döndü

Bir dönem yapmış olduğu hit şarkılarla adından söz ettiren Ersan Er sağlık problemlerini atlattıktan sonra yeni şarkısı Digiforce Production etiketiyle “İki Kadeh”i piyasaya çıkardı.

Ersan Er iddialı döndü

Etiler’de bir AVM’de görüntülenen Er, “Yeni şarkım Cuma günü piyasaya çıktı. Sağlık problemlerim geçti. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Pop - arabesk tarzı olan şarkımız “İki kadeh” ile sevenlerimizle buluşuyoruz" dedi. 
 
Sanatçıların yılbaşında yüksek kaşeleri ile ilgili tartışmalarına “Piyasanın şartlarından dolayı kaşe fiyatları çok arttı. Birazda mekanları işletmeleri düşünmek gerekli. Karşılıklı herkesi düşünmek gerek” dedi. 
 
Yoğun konser programlarının yanı sıra sahne çalışmalarını  haftanın üç günü devam ettiğini söyleyen Er, “Müzik piyasasını nasıl bulduğu sorulan Ersan Er, “Kalp problemlerimi yendim. Piyasa çoluk çocuk doldu bebeleri pistten alalım." diyerek iddialı konuştu.

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