Erol Evgin’den Anlamlı Proje 

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir marş besteledi: “100 Yılda Yüz Akıyla”. Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan 100. Yıl Marşını sanatçı, marşla aynı adı taşıyan konser turnesinde müzikseverlerle buluşturuyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN 5 KONSER

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına Kerki Solfej’in düzenlediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli temalı konser turnesiyle katılan Erol Evgin, turnesinin startını 14 Nisan Cuma günü İstanbul TİM Show Center’da verecek. Evgin, Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnenin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak.

Sanatçı bu konserlerde; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sunacak.

EROL EVGİN “100 YILDA YÜZ AKIYLA” KONSERLERİ

14 Nisan 2023 Cuma - İstanbul TİM Show Center

(İBB İstanbul Vakfı aracılığıyla bağışlanacaktır.)

23 Nisan 2023 Pazar - TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi

(Türk Eğitim Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

26 Nisan 2023 Çarşamba - Adana 01 Burda PGM Sahne

(YEKÜV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

29 Nisan 2023 Cumartesi - İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

(İzmir Büyükşehir Belediyesi Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağışlanacaktır.)

4 Mayıs 2023 Perşembe - Antalya Açıkhava



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