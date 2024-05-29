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Erol Evgin yaz turnesi başladı

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej’in düzenlediği yaz turnesinin startını geçtiğimiz akşam Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseriyle verdi.   

Erol Evgin yaz turnesi başladı

 

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen, Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca şarkılarını coşkulu Adana korosu eşliğinde söyledi. 

Erol Evgin yaz turnesi başladı

Çiğdem Talu’yu andı

Evgin, gecenin ilerleyen saatlerinde söylediği “İçimdeki Fırtına” isimli şarkısının ardından; “Çiğdemciğim, aramızdan ayrılalı 41 yıl olmuş. Hatıran ve şarkıların taptaze… Işıklar içinde uyu benim melek arkadaşım” sözleriyle, vefatının 41. yıl dönümünde çok kıymetli dostu Çiğdem Talu’yu andı. 

Erol Evgin yaz turnesi başladı

Erol Evgin yarın akşam (30 Mayıs Perşembe akşamı) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

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