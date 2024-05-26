Erol Evgin 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk oldu  

Müjdat Gezen, öğrencilerine; “Erol’un jenerasyonundan olup da aynı popülariteyi gösteren sanatçı var mı aklınıza gelen?” diye sorup, cevap alamayınca Erol Evgin; “Benim yaşta, ben ve Ajda kaldık” deyince, Müjdat Gezen, esprileri üst üste sıraladı: “Ajda, senden 20 yaş küçüktür Erol, ben hatırlıyorum sana hep ‘Erol Ağabey’ derdi. Hala geç kız nasıl oluyor yaa?”

AJDA İLE İLGİLİ ŞEHİR EFSANESİ

Gezen’in; “Bir şehir efsanesi vardır Ajda, Adana’da ilk sahneye çıktığında domates attılar diye”, sözleri üzerine Erol Evgin; “Biliyor musun ben oradaydım. Hiç öyle bir şey olmadı. Adana’da ve Mersin’de arka arkaya iki konser verdi. Caz şarkılar söyledi. Çok da güzel konserler oldu” sözlerine Müjdat Gezen; “Bunlar hep yıpratmak için çıkarılıyor” dedi.

8 YIL YALNIZ ONLARIN ŞARKILARINI SÖYLEDİM

Öğrencilerden gelen “Sizin için en özel olan şarkınız hangisi” sorusuna Erol Evgin; “İşte Öyle Bir Şey, benim kariyerimin dönüm noktasıdır. Çiğdem (Talu) ve Melih’le (Kibar) 8 yıl çalıştık, Çiğdem’in aramızdan ayrılışına kadar. Ben 8 yıl yalnız onların şarkılarını söyledim. Çok hassaslardı, o aralar ben de besteler yapıyordum; ama kendi bestelerimi hiç ortaya çıkarmadım. Bir sürü hit çıktı içlerinden; “İçimdeki Fırtına”, “Etme Eyleme”, “Tüm Bir Yaşam”… daha bir sürü şarkı sayabilirim.

O ŞARKIYI DUYUNCA ÇOK HEYECANLANDIM

Erol Evgin; “Ankara’da turnedeydim, bana telefon ettiler, böyle bir şarkı yazdık dediler: “İşte Öyle Bir Şey”.. O kadar heyecanlandım ki hemen Ankara’dan İstanbul’a geldim” sözleriyle, bir anısını paylaştı.

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