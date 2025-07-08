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Erol Evgin'in gurur günü

Ünlü sanatçı Erol Evgin'in gurur günü. İşte detaylar...

Erol Evgin'in gurur günü

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in torunu Erol Sheehan, Enka Okulları’nda başladığı eğitiminin son iki yılını İngiltere’de Haileybury Koleji’nde okuyarak tamamladı.

 Erol Evgin'in gurur günü

Erol Evgin, mezuniyet günü torunu Erol ile çektirdiği hatıra fotoğrafı ile ilgili;"“Beni yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor” dedi.

Erol Evgin'in gurur günü

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