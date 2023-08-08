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Erol Evgin’den yeni sergi

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin, 13 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat’ta açacağı resim sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Erol Evgin’den yeni sergi

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.

Erol Evgin’den yeni sergi

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitiren Evgin’in, akademide resim hocaları; Cemal Tollu, Neşet Günal ve Devrim Erbil'di. Bir süre akademi öğretim kadrosunda da yer alan sanatçı, 2001 - 2005 yılları arasında Mahir Güven Atölyesi’ne devam etti. Erol Evgin, Artcontact İstanbul 2022 yılı “Sanata Katkı Onur Ödülü” sahibi.

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