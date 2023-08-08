Erol Evgin’den yeni sergi

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitiren Evgin’in, akademide resim hocaları; Cemal Tollu, Neşet Günal ve Devrim Erbil'di. Bir süre akademi öğretim kadrosunda da yer alan sanatçı, 2001 - 2005 yılları arasında Mahir Güven Atölyesi’ne devam etti. Erol Evgin, Artcontact İstanbul 2022 yılı “Sanata Katkı Onur Ödülü” sahibi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.