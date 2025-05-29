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Erol Evgin'den playback itirafı!

Ünlü sanatçı Erol Evgin'den playback itirafı! İşte detaylar...

Erol Evgin'den playback itirafı!

Erol Evgin, yaptığı sürprizle herkesi şaşırttı.

 Erol Evgin'den playback itirafı!

Sanatçı, iş insanı arkadaşı Ümit Zaim'in konuşmacı olarak yer aldığı 24. Perakende Günleri etkinliğine katıldı.

 Erol Evgin'den playback itirafı!

Bir anda sahneye çıkarak arkadaşını ve izleyenleri duygulandıran Evgin, 65 yıllık dostluklarına ithafen iki tane de şarkı söyledi.

 Erol Evgin'den playback itirafı!

Arkadan bir anda kendi eserinin çalınması üzerine uyarıda bulunan sanatçı "Ben hiçbir zaman playback yapmadım. Canlı söyleyeceğim" diyerek, arkadan çalan şarkının kapatılmasını rica etti ve “Hep Böyle Kal” şarkısını arkadaşına armağan etti.

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