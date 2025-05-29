 Erol Evgin'den playback itirafı!

Erol Evgin, yaptığı sürprizle herkesi şaşırttı.

Sanatçı, iş insanı arkadaşı Ümit Zaim'in konuşmacı olarak yer aldığı 24. Perakende Günleri etkinliğine katıldı.

Bir anda sahneye çıkarak arkadaşını ve izleyenleri duygulandıran Evgin, 65 yıllık dostluklarına ithafen iki tane de şarkı söyledi.

Arkadan bir anda kendi eserinin çalınması üzerine uyarıda bulunan sanatçı "Ben hiçbir zaman playback yapmadım. Canlı söyleyeceğim" diyerek, arkadan çalan şarkının kapatılmasını rica etti ve “Hep Böyle Kal” şarkısını arkadaşına armağan etti.

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