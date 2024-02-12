Erol Evgin’den aşk şarkıları

Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği sahnesine siyah pantolon ve beyaz gömleğin beyaz ceketle kombinlendiği bir smokinle çıkan Evgin, gece boyunca söylediği; “Ateşle Oynama”, “Rüya”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “Deli Divane” gibi birbirinden özel aşk şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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