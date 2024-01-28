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Erman Toroğlu'ndan şok itiraf: Çırılçıplak yakalandım

Erman Toroğlu'ndan şok itiraf: Çırılçıplak yakalandım. İşte detaylar...

Erman Toroğlu'ndan şok itiraf: Çırılçıplak yakalandım

Erman Toroğlu, Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına konuk oldu. Eski hakem, Evrim Akın’ı, Boğaz manzaralı evinde eşi Ezgi Yavuz ile birlikte ağırladı.

 Erman Toroğlu'ndan şok itiraf: Çırılçıplak yakalandım
Evdeki ilginç bir anısını anlatan Erman Toroğlu, "Bu eve ilk taşındığım zaman evi dekore ettim. Terası camlarla döşedim. Karşıdaki otelden evin içi görünmesin diye camları filmle kaplattırdım. Evin içinde çıplak geziyorum, bir gün otelin müdürü telefon açtı, 'Hocam senin camlar filmli değil mi?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. 'Ne filmi, karşımda çırılçıplak geziyorsun' dedi. Hemen camcıyı çağırdım. Bir sene sonra bana 'pardon ters yapıştırmışım' cevabını verdi. O arada magazine düşsem yanmıştım. Ben de hiç gidip karşıdan bakmadım. O yüzden kimseye güvenmeyin."

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