Erman Toroğlu ile eşi Ezgi Yavuz'un AVM turu

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, geçtiğimiz gün eşi Avukat Ezgi Yavuz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan çift, bir süre burada alışveriş yaptıktan sonra güzel havanın tadını çıkarttı.



Tüm mağazaları gezip alışveriş yaptıktan sonra aracına doğru yönelen çift, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini görünce durup poz verdi. siyahlar içerisindeki AVM tarzları ile dikkat çeken çift, daha sonra AVM’den ayrıldı.

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